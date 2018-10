Pioggia e raffiche di vento scooter ribaltati in strada rami spezzati e segnali divelti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - La pioggia ma soprattutto il forte vento della giornata di ieri, hanno visto particolarmente impegnati i vigili del fuoco sul territorio provinciale. Numerose le chiamate dei cittadini, sin dalla mattina, per intervenire a liberare strade e vie da foglie, rami e in qualche caso tronchi d’albero abbattuti e spazzati via dalle raffiche finendo in mezzo alla strada.La costa è stata maggiormente colpita rispetto l’entroterra tanto che le chiamate più numerose sono state quelle alla centrale pesarese dei vigili del fuoco e al distaccamento di Fano. A Pesaro diverse segnalazioni per rami e foglie in strada lungo la Strada Panoramica dove chiamate sono arrivate anche alla polizia locale. Nonostante le numerose chiamate e i tanti interventi fortunatamente non ci sono state segnalazioni di incidenti o feriti causati d al maltempo.In città numerosi scooter e biciclette sono finiti a terra per le raffiche e interventi si sono registrati anche nelle zone limitrofe la costa. Interventi anche a Colli al Metauro, Cantiano e Tavullia mentre di minor rilievo ad Urbino e Cagli dove i rispettivi distaccamenti dei vigili del fuoco hanno registrato solo uno o due interventi su rami abbattuti.