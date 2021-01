Pesaro, malore mentre torna con la spesa nella sua casa di Pantano: pensionato si accascia a terra e muore

PESARO Dramma ieri mattina nella zona tra via Rossi e via Dandolo all’altezza della locale farmacia quando un uomo mentre camminava è stato colto da improvviso malore ed è caduto esanime al suolo. Immediati sono scattati i soccorsi e sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso insieme agli agenti dalla polizia locale e ai carabinieri.

Purtroppo per l’uomo, un pensionato di 75 anni non c’è stato nulla da fare ed è morto senza riprendere conoscenza. L’uomo, che risiedeva in via Dandolo non lontano dal luogo dove ha accusato il malore, era appena andato a far la spesa e stava tornando a casa con le buste di quanto aveva appena comprato quando si è sentito male improvvisamente, un malore che non gli ha lasciato scampo.

