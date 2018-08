Si è spenta la voce della Vis Addio Mainoldi, radiocronista di calcio e volley femminile

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - E' scomparso il giorno nel giorno del ritorno della sua amata Vis Pesaro tra i professionisti, con una Coppa Italia da giocare a Gubbio che sancisce la fine di un incubo durato 13 anni tra i dilettanti. Alessandro Mainoldi, 84 anni compiuti lo scorso aprile, giornalista dal 1990, è improvvisamente venuto a mancare nella tarda mattinata di oggi. Per anni è stato il radiocronista ufficiale della Vis Pesaro, ai tempi della C, sia con Radio Prima Rete che con Radio Incontro. Da sempre grande amante del basket, aveva avuto modo di seguire i tempi d'oro della Scavolini e poi tutta l'escalation del volley femminile pesarese di cui era diventato voce ufficiale sempre per Radio Incontro. Piaceva il suo entusiasmo e il suo modo, sicuramente unico, di raccontare le partite. Una passione, quella per lo sport, che era diventata occupazione a tempo pieno dopo aver lavorato, per anni, come rappresentante.