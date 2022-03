Maialini abbandonati da salvare, si mobilita anche l'assessore Belloni. I volontari cercano aiuti

PESARO - Denutriti al punto di sembrare cagnolini, abbandonati in mezzo alla sporcizia e alle intemperie senza cibo né acqua: sono quattro maialini che tentano di sopravvivere dopo una lunga odissea legata a un rifugio per animali, ormai ex, che si chiamava Arcadia, e che forse alla fine era tutt’altro che un rifugio.

Visto che i maialini stanno rischiando di morire di stenti. Una storia complessa e lunga, che alla fine si racchiude in un appello per cercare aiuti e sostegno. Tra i primi a rispondere è stato l’assessore Enzo Belloni che ha donato del mangime. «E’ una vicenda molto complicata, che purtroppo va avanti dal 2017 - spiega la volontaria Shadi Talia, che si è attivata per salvare gli animali da morte sicura - Il rifugio ospitava canI gatti, galline, capre e diversi suini: cinghiali, maiali e maialini vietnamiti. Quando è stato dismesso abbiamo cercato con molta difficoltà di trovare delle adozioni per gli animali, anche in altri rifugi simili».

In sostanza alla fine la casa è stata abbandonata da chi ci viveva e qualche animale è rimasto, come i maialini, ma senza cibo, acqua o riparo. «I quattro maiali superstiti - prosegue -versano in condizioni spaventose, hanno perso centinaia di chili complessivi, non si reggevano in piedi: l’incaricato della Lav vedendoli ha richiesto il codice rosso, devono essere immediatamente trasferiti perché hanno bisogno di cure». Tra i primi a dare il suo contributo, accogliendo l’appello condiviso da Annalisa Giorgi, volontaria di Enpa Pesaro, l’assessore all’Operatività Enzo Belloni, che ha fornito un grosso quantitativo di cibo.

«Stiamo raccogliendo di tutto, cibo come frutta, verdura, pane secco, farine di orzo, mais e granoturco, crusca - spiega Annalisa - ma soprattutto donazioni in denaro per costruire un piccolo riparo in attesa del trasferimento e per i necessari controlli veterinari». Per info è possibile rivolgersi a Shadi Talai (349.7159884). Iban c/c IT22Z084912400000220162426, Talai Mosameh, causale “donazione per maialini ex rifugio Arcadia”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA