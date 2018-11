Al centro Job il lavoro si perde Appalto cooperativa scaduto «No a impiego da 300 euro»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Perdere il posto di lavoro laborando al Centro Job di Pesaro, un ufficio che il lavoro dovrebbe trovarlo. Per cinque ausiliari del Job di via Luca della Robbia quello di ieri è stato l’ultimo giorno di lavoro. L’appalto della cooperativa dalla quale dipendevano, la Cm Service, occupandosi di portineria, segreteria e corsi di formazione, è scaduto il 31 ottobre e la competenza non è più della Provincia.In un recente incontro in Regione, era stata avanzata una proposta per proseguire l’attività che prevede di ampliare il monte ore destinato al servizio di pulizia. Su sette operatori del Centro per l’impiego, uno ha accettato l’accordo, uno andrà in disoccupazione fino al raggiungimento della pensione. E cinque ausiliari hanno detto no all’accordo. Loro sono Michela Pierini, Valli Venturi, Lorenzo Moroni, Bisha Vesel, Stefano Signoretti, che ieri mattina si sono ritrovati davanti alla sede del Job per manifestare il loro dissenso. «L’accordo non va bene, perchè hanno tagliato le nostre del 70% circa – dice Michela Pierini - Chi aveva 36, 30 e 21 ore arriva ad occuparne tra le 7 e le 12 al massimo. Chi presterà 12 ore di servizio, potrà arrivare a 300 euro al mese, con una forte decurtazione». Valli Venturi sottolinea che «se avessimo accettato, saremmo passati da uno stipendio dignitoso di 1100 euro al mese fino a 300 euro e senza sapere con che mansioni e dove lavorare». Lorenzo Moroni evidenzia che «noi perdiamo il nostro posto di lavoro, ma qui al Job perdono il servizio».