Profilassi per la scabbia per il ladro di via Rossi Poi, ci sarà il rimpatrio

PESARO - Straniero espulso ma prima di essere accompagnato al centro per i rimpatri, è stato sottoposto a profilassi perché era affetto da scabbia. Il caso si riferisce al furto di giovedì pomeriggio. In via Vincenzo Rossi, alcuni operai stavano lavorando per spostare alcuni attrezzi da un furgone verso un’abitazione. Il ragazzo, un gambiano di 23 anni, ha approfittato di un momento di assenza ed è salito sul mezzo portando via un marsupio con chiavi di casa e assegni. Lo ha sorpreso un cliclista che ha avvisato gli operai. Immediata la chiamata ai carabinieri che sono intervenuti. Il Gambiano ha ammesso il furto, poi però ha spinto uno dei carabinieri per cercare la fuga. Il giovane è stato quindi arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e furto. Ieri la convalida dell’arresto in tribunale. Ha patteggiato ed è stato raggiunto da un nuovo provvedimento di espulsione. Già nel 2018 avrebbe dovuto lasciare il territorio italiano perché clandestino. Ma non è tutto perché il giovane era affetto da scabbia. Così è stato portato in ospedale per seguire la profilassi per evitare contagi. Poi i carabinieri lo hanno scortato fino a Torino al centro per i rimpatri.