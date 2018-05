Scorribanda dei predoni in diverse vie della città Ladri acrobati messi in fuga

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Un raid dei predoni del weekend. Furti in più abitazioni venerdì sera. Le solite bande che arrivano durante il fine settimana, si fanno qualche appartamento e scappano. Il primo colpo in via Tombesi tra le 22,30 e le 23. Ladri acrobati, due ragazzi abili a salire su per le grondaie per arrivare a un secondo piano.Hanno dei pali a controllare la situazione fuori dalla via e stando al racconto di uno dei residenti pare proprio che in collegamento ci fossero una signora bionda con i capelli legati e un uomo. Erano davanti al centro socio culturale Sereni, entrambi col cellulare in mano. Hanno aspettato che alcune persone uscissero dalla palazzina per agire. Così sono arrivati al secondo piano, sul balcone. Qui hanno forzato una porta finestra e sono entrati.Hanno preso pochissimo, anche perché disturbati da alcune persone. Un rapido contatto coi pali nella via e sono scappati. Servizio completo sul Corriere Adriatico in edicola.