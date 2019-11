Pesaro, famiglia va fuori a cena: i ladri rubano gioielli per 3mila euro

PESARO - Ladri in azione all’ora di cena. Ancora un colpo tra le 18.30 e le 22, questa volta in Strada della Pozzetta, alle pendici del parco del San Bartolo, tra Santa Maria delle Fabbrecce e l’area del Caprilino. Il weekend è il momento preferito dai malviventi per colpire, così come accaduto la scorsa settimana. I ladri hanno attraversato il giardino di una abitazione diretti verso la porta secondaria di accesso all’appartamento. L’hanno forzata con un piede di porco o un cacciavite per poi entrare all’interno. Qui hanno iniziato a rovistare ovunque in cerca di preziosi e contanti. Hanno svuotato armadi e cassetti, finchè hanno messo le mani su alcuni gioielli e due orologi. Poi se ne sono andati. Hanno colpito quando i proprietari erano assenti approfittando anche del buio della sera. Una volta rientrati gli inquilini, intorno alle 22.30 hanno capito di essere stati vittima dei ladri così hanno dato l’allarme ai carabinieri. I militari hanno effettuato i rilievi del caso, mentre i padroni di casa hanno stimato che i gioielli mancanti possono avere un valore di circa 3000 euro.

