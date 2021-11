Perde il controllo dell'auto, invade la corsia opposta e abbatte un palo della luce: paura sull'interquartieri

PESARO Ha perso il contro dell’auto, ha scavalcato il new jersey che divide i sensi di marcia e ha invaso la corsia opposta per poi schiantarsi contro un cordolo. Coinvolto, in questa folle corsa, un secondo mezzo. Paura, ieri, poco dopo le 13, sull’interquartieri lungo via Pertini.

Per un miracolo non sono state urtate o colpite ulteriori auto, nessuno schianto frontale nonostante il passaggio repentino sulla corsia opposta: difficile prevedere gli esiti di una carambola innescata all’interno di quel tragitto, dove le alte “paratie” fonoassorbenti creano di fatto un strada senza reali vie di fuga. Nessun ferito, solo tanta paura. L’automobilista, al volante di una monovolume, è poi sceso autonomamente dal mezzo. Sul posto sono intervenuti sia il personale medico del 118 dell’ospedale di Pesaro che la polizia locale in forza all’Unione di Pian del Bruscolo. Le operazioni di riordino della sede stradale, però, non sono state agevoli.

Durante la folle corsa, infatti, l’auto ha abbattuto un pesante palo della luce che - altro colpo di fortuna nella sfortuna - non ha causato né feriti né eccessivi danni cadendo sulla strada. La polizia locale ha però dovuto chiudere quel tratto di Interquartieri per diverso tempo. Via Sandro Pertini, all’altezza delle Cinque Torri, non lontano da via Bonino, è così rimasta chiusa al traffico proprio nell’ora di punta, di rientro negli uffici o in fabbrica dei lavoratori. Un disagio non da poco con una lunga fila di auto che, in breve tempo, si è creata ed è stata dirottata in strade alternative. L’uomo al volante dell’auto impazzita è stato sottoposto all’alcoltest risultando negativo. Ha raccontato che, ad un certo punto, lo sterzo della sua auto si sarebbe bloccato portandolo a sbandare e quindi a invadere la corsia opposta.



