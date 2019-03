Travolta in scooter da un'auto che poi le passa sopra: 22enne in gravi condizioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Una ragazza di 22 anni è stata travolta e investita da un'auto, nella serata di sabato, intorno alle 20.15, sull’Adriatica all’incrocio con via Milano. La pesarese, in sella a uno scooter, è stata travolta letteralmente schiacciata dal mezzo ma miracolosamente, secondo un primo controllo, la giovane non sarebbe in pericolo di vita. Per sicurezza è stata portata in eliambulanza a Torrette per ulteriori approfondimenti. Un sabato nefasto visto che sole poche ore prima, a qualche centinaio di metri di distanza, un anziano era stato colpito mentre attraversava la astrada, sulle strisce pedonali, da una moto. L'uomo è stato riconosciuto dal figlio solo grazie a un appello lanciato sul web dalla polizia stradale.