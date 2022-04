Sbalzato dal trattore dopo essere andato a sbattere contro un albero, anziano portato d'urgenza a Torrette in elisoccorso

PESARO - Ancora un altro incidente a bordo di un trattore. Ieri pomeriggio intorno alle 17, un uomo stava lavorando sul trattore in via Fontesecco. Percorreva un tratto in discesa che costeggia una piantagione di olivi quando, per cause che sono ancora in corso di accertamento, ha perduto il controllo del mezzo.

Prima è finito rovinosamente contro un albero rimbalzando poi contro una recinzione. nell’impatto l’uomo è stato sbalzato dal trattore rovinando a terra. Sul posto sono arrivato i sanitari del 118 che hanno soccorso il ferito ma a causa delle numerose fratture e dei traumi riportati nella caduta hanno chiesto l’intervento dell’elisoccorso.

L’ambulanza ha percorso un tratto di Montelabbatese per raggiunge Icaro atterrato nell’eliporto accanto alla Vitrifrigo arena e poi ha trasportato il ferito all’ospedale di Torrette di Ancona. Per quanto in gravi condizioni l’uomo non sarebbe in pericolo di vita.



Lunedì la caduta dal trattore si è trasformata in tragedia in un appezzamento agricolo di Gradara dove è avvenuto un infortunio mortale che ha visto vittima un pensionato del luogo. Si tratta di un incidente che è avvenuto a causa di un trattore che si è ribaltato mentre era in movimento. A perdere la vita è stato Pierino Tonti, 70 anni,

