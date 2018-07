Sale sul tetto dell’azienda danneggiata dalla grandine e precipita nel vuoto: è grave

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Era salito sul tetto dell’azienda per sostituire dei lastroni di vetro sfondati dalla violenta grandinata ma la copertura gli è ceduta all’improvviso ed è precipitato di sotto finendo nel locale sottostante. Un volo di cinque metri per un uomo di 69 anni ora ricoverato in serie condizioni all’ospedale di Ancona. La sua prognosi è riservata.Stava aiutando il figlio, con cui lavora, a riparare il tetto della tappezzeria e serigrafia Mengarelli a Villa Fastiggi, in via Corpo Italiano di Liberazione. In piena zona industriale, in uno dei tanti capannoni presenti, la ditta è tra le tante aziende che lunedì scorso ha subito diversi danni a seguito dell’eccezionale grandinata che ha colpito Pesaro provocando notevoli danni.L’infortunio è avvenuto intorno alle 11 di ieri mattina. Sul posto tra i primi ad intervenire una squadra di vigili del fuoco di Pesaro poi i carabinieri, il personale dell’ispettorato del lavoro e quello dell’Asur. A questi spetta il compito degli accertamenti tecnici per verificare se il 69enne sul tetto stesse lavorando in condizioni di sicurezza oppure no.