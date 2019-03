Le meraviglie della voliera «Premi dedicati a Nicholas mio cugino morto in auto»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Simone di medaglie ne ha vinte tantissime, ma le ultime hanno un valore particolare. Perché le ha dedicate al giovane cugino scomparso in un tragico incidente stradale. E’ una specialità meno nota, ma che ti può portare sul tetto del mondo se portata avanti con passione, cura e scrupolosità. Lui è Simone Massarini, ha 38 anni e ha un allevamento di specie particolari di canarini e pappagalli. Uccelli che per il loro piumaggio e bellezza vincono premi in tutto il mondo. Premi che sta dedicando al cugino Nicholas Carloni, il ventenne di Candelara morto in un incidente con la sua auto. Percorreva la strada Valgelata, era alla guida della sua Mini in una notte di novembre, poi è uscito dalla carreggiata, si è schiantato contro un albero. Non c’è stato nulla da fare. Una tragedia che ha scosso tutta Pesaro. Un ricordo che rimane sempre vivo, ovviamente anche per il cugino Simone: «Ho dedicato le ultime tre vittorie a mio cugino – spiega – un valore simbolico, ma ci tenevo tanto perché era un ragazzo solare, incredibile. È un piccolo gesto, ma per me è importante. Gli ho dedicato gli ultimi tre titoli vinti al campionato di ornitologia a Parma». Una specialità molto particolare. «Sono 17 anni che allevo uccelli. Ho vinto diversi titoli mondiali: è successo nel 2013 in Belgio e nel 2014 a Bari. A dicembre c’è stato il campionato italiano a Parma e sia con la squadra cobalto femmine composta da 4 soggetti in fila, ma anche con la squadra di femmine oliva, il singolo maschio blu sono arrivato primo. Parliamo di pappagalli, cardellini e specie particolari». Servizio completo sul Corriere Adriatico in edicola.