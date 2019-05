Scooter contro auto al mare grave un 70enne in scooter Elisoccorso atterra alla Palla

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Incidente alle 15.30 in zona mare. Per cause ancora in corso di accertamento un uomo di 70 anni, in sella a uno scooter, si è schiantato contro una Fiat Panda condotta da una ragazza. L'impatto, molto violento, è avvenuto all'incrocio tra viale della Repubblica e via Cesare Battisti probabilmente causato da una mancata precedenza. L'uomo, rovinato a terra, è stato medicato sul posto ma viste le ferite e i traumi riportati è stato poi soccorso da una eliambulanza che lo ha trasportato, d'urgenza, all'ospedale regionale di Torrette. Il traffico è stato momentaneamente deviato.