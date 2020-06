Pesaro, schianto auto-scooter: ferito gravemente un pensionato

PESARO - Serie di incidenti stradali in città. Il più serio è avvenuto a metà mattinata in zona Celletta dove è rimasto ferito un 75enne scooterista che si trova ora ricoverato all’ospedale di Ancona in seguito alle ferite riportate. L’allarme è scattato intorno alle 11.30 in via Del Cinema all’intersezione con via Fellini. Stando a quanto ricostruito dalla polizia locale che è intervenuta sul posto per i rilievi d’uso si sono scontrati uno scooter e un’auto e ad avere la peggio è stato il conducente del motociclo. Lo scooter, condotto dal 75enne, provenendo da via Fellini, all’intersezione con il segnale di dare precedenza si immetteva in via del Cinema con svolta a sinistra, contemporaneamente da via del Cinema sopraggiungeva l’auto, una Ford, condotta da un 48enne. I due mezzi si sono scontrati e nell’incidente le parti che sono venute a contatto sono state l’angolare laterale sinistro dell’auto e la fiancata destra del motociclo. La velocità di entrambi i veicoli non era certamente elevata ma nello schianto lo scooterista è finito sull’asfalto riportato delle lesioni a un arto. Sul posto anche l’ambulanza del 118. Il 75enne è poi stato ricoverato all’ospedale di Torrette, ma le sue condizioni per fortuna non sono state giudicate gravi dai sanitari. Altro incidente sempre in mattinata a Fosso Sejore sulla statale 16 dove è stato investito un capriolo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA