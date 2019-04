Incendio in via Gagarin al "Modernariato Pesaro" Chiusa per ore la strada

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Fiamme nella notte in via Gagarin. A fuoco l'ex vivaio Pantanelli, ora adibito a magazzino "Modernariato Pesaro", ridotto dopo ore a una sorta di scheletro metallico. Al vaglio degli inquirenti la natura dell'incendio, l'innesco è avvenuto intorno alle 2.30 e in breve tempo si sono propagate a tutto l'ambiente. Non si esclude il dolo. Il rogo, che ha lambito la strada, ha portato sul posto ben 7 autocisterne dei vigili del fuoco impegnati nell'opera di spegnimento e bonifica della zona fino alle prime luci di domenica mattina. La strada è stata bloccata dalla polizia per alcune ore anche perché, complice il fumo denso sprigionato e le alte lingue di fuoco, in breve tempo aveva richiamato sul posto diversi curiosi. La paura è che ci fossero bombole di gas e materiali potenzialmente pericolosi, per questo, per lavorare in sicurezza, si è deciso di bloccare la strada.