Inferno dopo l'ora di pranzo Parrucchieria in fiamme All'ospedale 5 intossicati

PESARO - Fumo e fiamme, l’inferno in piazzale Primo Maggio. Cinque intossicati, due trasportati in ospedale in codice rosso. Una situazione risolta abilmente dai vigili del fuoco ma che non prometteva nulla di buono appena innescato l’incendio, subito dopo l’ora di pranzo.Tutto è partito dal negozio Cristian Nanni Beauty Studio, intorno alle 15.10, probabilmente per un corto circuito che ha fatto attecchire l’incendio. Il piano rialzato è andato in fiamme e il fumo ha invaso il palazzo dove vivono sette famiglie. Ad avere la peggio, come accade in questi casi, i residenti dell’ultimo piano, più esposti ai fumi. Tanto che l’ambulanza ha dovuto trasportare padre e figlio in codice rosso in ospedale dopo che entrambi erano stati portati fuori dall’abitazione dai vigili del fuoco.La situazione per loro è migliorata con il passare delle ore e solo il padre è stato trattenuto sotto osservazione in ospedale a Fano, poi trasferito nella camera iperbarica. Gli altri quattro intossicati, tra cui un’anziana e un disabile sono stati dimessi e passeranno la notte dai parenti. Entrambi liberati dai vigili del fuoco sono stati portati giù dal quinto piano, la donna in braccio, l’uomo in carrozzina. Chi era in casa ha vissuto l’inferno. «Guardavo la televisione e ho visto salire del fumo nero e denso dal basso – racconta il residente che ha dato l’allarme- La finestra si è oscurata. Abbiamo avuto tanta paura. in un attimo sono arrivati i vigili del fuoco che hanno provveduto a spegnere le fiamme ma ci hanno detto di restare in casa».