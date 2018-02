Fiamme in un appartamento soccorsi diversi intossicati Vigili del fuoco al lavoro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Incendio poco dopo l'ora di pranzo nel centro di Pesaro, nei pressi di piazzale Primo Maggio. Secondo le prime ricostruzioni le fiamme si sarebbero propagate all'interno di un appartamento al primo piano di una palazzina. Diverse persone intossicate dal fumo. Sul posto i vigili del fuoco di Pesaro che hanno domato le fiamme lavorando per alcune ore con l'ausilio di una scala mobile. Intervenuto anche il personale del 118 di Pesaro in soccorso di alcuni residenti rimasti intossicati dal fumo sprigionato dalle fiamme all'interno della palazzina. Ancora da chiarire le cause del rogo. Chiusa la strada d'accesso alla palazzina.