Addio alla prof speciale l'ultimo saluto a Giancarla al Cimitero dell'Ulivo

PESARO - Sabato si è spenta dopo una lunga malattia che ha affrontato con dignità e coraggio Giancarla Vichi, professoressa di lettere nella scuola media. La ricordano con parole di profonda stima e grande affetto Mce gruppo territoriale di Pesaro, Iscop Istituto Storia Contemporanea Alla Associazione Lavoratrici Lavoratori Pesaresi, Unicobas scuola, Federazione provinciale, ovvero tutte quelle istituzioni che l’hanno vista i prima fila a collaborare dal 1980 in poi quando dopo anni di insegnamento in Veneto, era tornata a Pesaro.Chi vuole dare un ultimo saluto a Giancarla Vichi può recarsi presso la camera mortuaria dell’Ospedale di Muraglia (Pesaro, via Lombroso) fino a domani alle ore 14.30. Domani infatti alle ore 15.15 da Muraglia partirà il corteo di automobili dirette al Cimitero dell’Ulivo (Fano località Fenile via San Biagio) dove alle ore 16 avverrà una cerimonia laica presso la Sala del Commiato.