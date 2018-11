Rubata valigetta in casa di una famiglia tedesca contenente 40mila euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Colpo da 40mila euro ieri sera all’ora di cena. E’ successo nel quartiere di Loreto/Montegranaro, in via Milite Ignoto e i dettagli, ancora nella tarda serata di ieri, erano al vaglio della polizia intervenuta sul posto per i rilievi d’uso. Anche perchè le circostanze su come sia maturato il furto sono tutte da chiarire. In sostanza i 40mila euro erano contenuti, in contanti, all’interno di una valigetta in possesso di una famiglia tedesca giunta a Pesaro per concludere un affare, molto presumibilmente un investimento immobiliare come l’acquisto di una casa. E i soldi forse erano una prima tranche della transazione. Ieri sera la famiglia è uscita e quando è rientrata nell’appartamento non ha trovato più la valigetta con all’interno il “tesoretto”. Da valutare anche l’ipotesi che qualcuno sapesse e abbia seguito le vittime per poi approfittarne al momento giusto. Quello che appare certo è che paiono essere tornati i ladri del tramonto. Non ancora una piaga come l’anno scorso, ma tanto basta perchè le forze dell’ordine abbiano le antenne alzate. Mercoledì sera, più o meno nella stessa fascia oraria in cui Valter Scavolini avvisava la polizia del furto subito, sono stati segnalati altri colpi nella zona del parco della Pace, a Soria e lungo la statale 16, ingresso nord della città. E poi ci sono stati altri furti nei giorni scorsi a Pantano, Muraglia e Montegranaro, tutti in assenza di proprietari e scoperti al rientro, attorno all’ora di cena.