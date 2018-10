Vetrata sfondata nella notte per rubare soldi e sigarette al distributore della stazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - L’altra notte i ladri hanno colpito nel distributore automatico di tabacchi all’esterno del bar autocorriere di via XXIV Maggio. Hanno sfondato la vetrina e hanno asportato non solo decine di pacchi di sigarette contenuti nel distributore. Ma si sono accaniti anche contro la cassettina che contiene i soldi versati dai tabagisti che si fermano a prendere le sigarette. Un bottino ancora da quantificare, ma sicuramente di svariate centinaia di euro. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Questura di Pesaro, in particolare il personale della Volante che ha constatato la rottura della macchinetta automatica e verificato l’asportazione del contenitore dei soldi. Stanno cercando elementi utili per circoscrivere il furto. Una zona, quella delle autocorriere, molto sensibile tra bivacchi notturni, spaccio e furti.