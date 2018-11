Denunciano il furto via social di una borsa da 1.000 euro «Siamo stati noi, un errore»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO Lorena e Victor due giovani freelance nel settore fotografico e pubblicitario arrivano ieri al punto vendita “Nazzaro” di via Ponchielli per realizzare un servizio fotografico di promozione per la catena di abbigliamento. In mano portano un borsone contenente accessori griffati da utilizzare per le foto dal valore di oltre mille euro. Ma il borsone sparisce, e dopo aver visionato le immagini della telecamera di videosorveglianza interna, ci si accorge di una coppia distinta, sulla cinquantina, che poco prima della chiusura del punto vendita esce dopo un acquisto con in mano proprio il loro borsone.Lorena e Victor postano così sulla pagina Facebook “Sei di Pesaro se”, la foto della coppia sospetta alla cassa e chiedono la collaborazione degli utenti del social per capire se l’uomo e la donna fossero già conosciuti per altri episodi di furti o tentati furti. Poche ore dopo, il borsone però ricompare. E’ la stessa coppia a presentarsi spontaneamente alla caserma dei carabinieri per riconsegnarlo, scusarsi per l’accadutom («è stato uno sbaglio») e per chiedere di eliminare il post dalla pagina social.