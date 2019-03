Free vax, lunedì di fuoco Nidi e materne pronti ad escludere i bambini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Non si torna indietro e questo lunedì potrebbero esserci esclusioni di bimbi dai nidi e dalle materne e la segnalazione dei genitori. Non ci sarà nessun provvedimento urgente per estendere la possibilità di autocertificare le vaccinazioni e consentire così di rimanere a scuola ai bambini le cui famiglie non hanno ancora presentato la documentazione attestante le profilassi. La conferma è arrivata dal ministero della Salute. Dunque resta la data del 10 marzo come termine perentorio. Provvedimento sottolineato anche in una circolare dell’ufficio scolastico per le Marche. E che in un passaggio si riferisce ai genitori: «Laddove costoro, in violazione del provvedimento di esclusione continuino a lasciare i bambini a scuola – introducendoli ed allontanandosi immediatamente ponendoli forzatamente sotto la responsabilità della scuola stessa – l’istituzione scolastica interessata dovrà senza indugio comunicarlo alla competente Procura della Repubblica».C’è tanta preoccupazione e fibrillazione tra i genitori free vax, tanto che l’avvocatessa Isabella Giampaoli che segue circa 150 famiglie in tutta la provincia è pronta anche ad impugnare la circolare. «Le famiglie sono molto preoccupate dopo l’uscita della circolare del dirigente regionale. E’ un testo che va contro la legge, interpretandola in un modo univoco. E’ previsto un giro di vite con i bambini non in regola che verranno esclusi. Non solo, vengono invitati i dirigenti scolastici a denunciare i genitori alla procura. È una cosa gravissima che sicuramente voglio impugnare con un atto ufficiale». La dirigente scolastica provinciale Marcella Tinazzi dice che «verrà rispettata la normativa». Sarà un lunedì di fuoco.