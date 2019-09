Il Festival Gad in lutto morto il segretario Magi Era il cantore di Pasqualon

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Cordoglio profondo in città per la scomparsa di Stefano Magi, attore e autore dialettale, testimone e cantore di Pasqualon insieme all’amico Carlo Pagnini, che, in pensione, ricopriva da qualche anno la carica di segretario del Festival Gad di Pesaro. Un vero factotum, per i tanti mestieri svolti nella vita e sempre allegro e gioviale, tanto da ironizzare anche sulla sua malattia, scoperta a febbraio e che in pochi mesi se l’è portato via, a soli 64 anni, la notte scorsa, alla vigilia di un intervento che avrebbe dovuto affrontare ad Ancona.«Un’amicizia che dura da una vita, – commenta commosso Giovanni Paccapelo, presidente del Gad – lavoravamo insieme in banca, prima alla Cassa di Risparmio e poi alla Banca delle Marche. Anche sul lavoro aveva una carica incredibile: affrontava sempre tutto di petto, senza formalismi, e arrivava subito al nodo della questione». I funerali si svolgeranno questo martedì, alle 10, alla Chiesa San Carlo di via Nitti. Servizio completo sul Corriere Adriatico in edicola.