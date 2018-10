Pioggia no stop e bora alberi spezzati, allagamenti piove anche in palestra

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Alberi spezzati come stuzzicadenti, rami sulla strada, raffiche di vento e pioggia più un brusco abbassamento della temperatura: Pesaro è stata sferzata dal maltempo. Tra Cattolica e Gabicce, invece, ci sono stati diversi allagamenti (in via Emilia Romagna). Tutto in pochi secondi, come a Urbino dove i vigili del fuoco hanno lavorato per rimuovere alberi e rami dalle strade pur senza registrare incidenti. Anche a Fano pioggia, raffiche di vento fortissime e brusco abbassamento della temperatura su tutta la provincia. A Fano, oltre agli ormai soliti allagamenti, anche danni: in via del Ponte un grosso albero è stato sradicato dal terreno ed è caduto su alcune auto in sosta. Il colpo è stato parzialmente attutito da una rete. I primi ad essere allagati sono stati i sottopassi: in quello del Lido, dove tuttavia sono iniziati i lavori per l’ampliamento del sistema fognario, non è mancata l’auto che è rimasta in panne. Qui i vigili sono intervenuti inibendo l’accesso a piazzale Amendola, aprendo così al doppio senso di marcia viale Cairoli. Non è bastata neppure la nuova viabilità che conduce a Rosciano e Bellocchi per scongiurare il ristagno dell’acqua nei pressi del sottopasso dell’autostrada reso quasi intransitabile. Sulla Superstrada Fano – Grosseto un albero è caduto sulla carreggiata senza provocare comunque incidenti. L’acqua è salita anche in via Pisacane ed è penetrata anche nella palestra di Cuccurano, costringendo il rinvio di una partita di campionato.