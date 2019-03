Anziano ferito da motozappa mentre lavorava in un terreno Portato d'urgenza a Torrette

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Un anziano è rimasto gravemente ferito, oggi pomeriggio, mentre lavorava in un terreno dell'entroterra pesarese. L'uomo avrebbe riportato delle profonde ferite agli arti rimandendo incastrato, per causa ancora da chiarire, nella motozappa che conduceva per lavorare la terra. Sul posto è intervenuto l'elisoccorso Icaro chiamato da Ancona. L'anziano, ricevuto il primo intervento da parte del 118 pesarese, è stato poi trasportato all'ospedale di Torrete dove, secondo quanto appreso, verserebbe in gravissime condizioni. Sul posto anche i carabinieri per cercare di ricostruire l'accaduto.