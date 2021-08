Pesaro, la storica edicola Tomassoli passa di mano dopo 90 anni ma tiferà sempre Vuelle

PESARO - Dopo 91 anni, la storica rivendita edicola-tabaccheria Tomassoli passa di mano. Anzi no. Roberto Tomassoli cede l’attività a Margherita Contrino, 38enne originaria di Frascati ma residente dal ’91 a Pesaro. Sabato il taglio del nastro alla presenza del consigliere regionale Andrea Biancani oggi la nuova apertura.

«Insieme al mio compagno era da un po’ di tempo che volevamo intraprendere questo tipo di percorso, ho sempre lavorato con il pubblico, è il filo della mia vita. Volevo provare questa nuova esperienza, è nato subito un bel feeling con Roberto Tomassoli e siamo partiti. Ci metto tutto il mio impegno e spero di essere brava come lui e la sua famiglia», racconta la titolare Margherita Contrino.



«Vivo in centro, vado al lavoro a piedi. Mi auguro che vada tutto bene, di avere le soddisfazioni che vorrei e di tenere alto il nome di Tomassoli, che è un’istituzione e un riferimento in città. Ho mantenuto tutti i servizi di Roberto e ho aggiunto il bar. Non volendo, ho ricreato il locale esattamente come lo avevano i suoi nonni», conclude Margherita. «Ho portato avanti l’attività di famiglia ma, avendo due figli molto piccoli, non potevo pensare a una quarta generazione e così, dopo 40 anni di lavoro e ai miei 60, ho deciso che fosse il momento di un cambio. Margherita ha negli occhi la stessa passione che avevo io tanto tempo fa, ho visto una persona caparbia, capace, anche molto più tecnologica di me. Aveva lavorato come dipendente in attività simili. Ha aggiunto un bel punto bar per la clientela dove sorseggiare caffè, gustare paste e passare del tempo a parlare di basket. Non seguiva la pallacanestro, ma da un mese a questa parte le ho fatto una testa come un pallone. Visto che la stragrande maggioranza dei clienti si ferma da noi anche per parlare di Vuelle, le sto facendo scuola anche su questo. In più simpatizza per la Juve, quindi non può che andare d’accordo con me», sorride Roberto Tomassoli, che spiega: «Il locale è rinnovato, fresco, giovane e Margherita sarà coadiuvata da Francesca, la ragazza che ha lavorato con me per 13 anni. Il mio futuro? Ero abituato a lavorare 12-13 ore al giorno e per me sarebbe impossibile non fare più niente. Al momento mi riposo, per un mesetto resterò a istruire la nuova proprietaria per svelarle gli ultimi segreti del mestiere e poi cercherò qualcosa che mi possa impegnare ma che non sia troppo pesante. Mi piacerebbe allenare i bambini del minibasket».

© RIPRODUZIONE RISERVATA