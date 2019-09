Raffica di controlli nei parchi tra i cespugli spunta la droga Identificate 25 persone

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Controlli nei luoghi dello spaccio, trovato lo stupefacente e identificate diverse persone, alcune delle quali con precedenti. La Polizia ha effettuato una serie di verifiche per mantenere alta l’attenzione sul parco Miralfiore, il sottopasso che porta al parco della Resistenza, la zona della stazione e degli Orgi Giuli. Il tutto nell’ambito della prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti. Ma anche per evitare che in queste zone si formino degli assembramenti di persone che bivaccano. Durante i controlli sono state identificate 25 persone, di cui 22 straniere. Tra loro 10 risultavano avere precedenti di polizia, sempre per reati legati allo spaccio di sostanze. Ad accompagnare i poliziotti c’era il cane antidroga Tar, uno dei più efficaci tra le forze dell’ordine. Nascosti tra cespugli e sotto terra ha ritrovato due involucri contenenti marijuana. In totale 40,60 grammi che sono stati sequestrati dalla polizia. I pusher la nascondono per non farsi trovare con la droga addosso e rischiare denunce o arresti.