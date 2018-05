Raffica di controlli al parco operazione antidroga preventiva con unità cinofile

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Tre giorni di controlli serrati anti droga al Parco Miralfiore. Sono iniziati oggi e andranno avanti fino a mercoledì grazie all'utilizzo delle unità cinofile. Non si abbassa l'attenzione sul polmone verde cittadino che, dopo essere stato restituito alla città con iniziative e attività a cura di diverse associazioni locali, ora più che mai punta a diventare luogo di ritrovo per famiglie e sportivi. Questa ennesima operazione preventiva messa in campo dalla polizia pesarese mira a un effetto deterrente e a scovare le ultime zone d'ombra in cui si potrebbero insinuare attività illecite.