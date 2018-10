Preso con la droga al parco patteggia 9 mesi e torna subito in libertà

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Ha patteggiato 9 mesi ed è stato rimesso in libertà il 20enne originario dell’Est Europa che nei giorni scorsi era stato sorpreso a spacciare al parco Miralfiore. Ieri in mattina in Tribunale il giudice ha convalidato l’arresto. Nel processo per direttissima che è seguito il 20enne, di origini albanesi, ha patteggiato ed è tornato libero. Dovrà però pagare 1.200 euro di multe. Il ragazzo era stato notato sabato mattina aggirarsi all’interno del parco Miralfiore con fare sospetto. L’immediato appostamento ha consentito di notare il ragazzo cedere una dose di marijuana ad un giovane pesarese. Subito bloccato è stato arrestato. La successiva perquisizione ha permesso di rinvenire nascosti addosso ulteriori 35 grammi della stessa sostanza già suddivisa in dosi pronte per lo spaccio.