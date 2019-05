Bivaccano a palazzo Ricci Scatta il daspo urbano per magrebino e ucraina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Continuano i controlli in città per l’emissione di Daspo e mini Daspo urbani. La polizia municipale ha applicato il Daspo urbano a una donna ucraina e a un magrebino, che si erano introdotti all’interno di Palazzo Ricci, ex stabile Asur di via Sabbatini. Da giorni, i due extracomunitari bivaccavano anche di notte all’interno dell’edificio. Da inizio anno ad oggi, riferiscono dal comando di via del Monaco, sono oltre una decina i provvedimenti di Daspo urbano emessi dalla polizia locale. Soggetti, poi segnalati come da prassi a Questura e Prefettura. Non solo vie della città, parcheggi e parchi pubblici. Le segnalazioni dei mesi scorsi e su cui sono intervenuti gli agenti, riguardano in particolare vecchi immobili pubblici abbandonati, in centro storico.