Pesaro, gli Angels tornano e onorano la memoria del patron Giovanni Ranocchi scomparso l'anno scorso per Covid

PESARO - Il football americano riparte. Gli Angels vanno avanti anche per onorare la memoria dello storico main sponsor, Giovanni Ranocchi, scomparso prematuramente un anno fa a causa del Covid, e che è stato come un padre per la società pesarese che festeggia i suoi quarant’anni, gli ultimi quindici con Francesco “Frank” Fabbri alla presidenza. Il campionato di Terza Divisione, con formula abbreviata, partirà il 25 aprile, in casa, contro i Ducks Lazio (kick-off alle 14,30).

Domenica pomeriggio al camposcuola di via Respighi (in alto nella foto di Filippo Baioni) è stato presentato il team, nel pieno rispetto delle norme anti-Covid: distanziati e all’aperto. Il programma prevedeva immediatamente dopo pranzo foto ufficiali con le nuove divise e allenamento, prima dell’incontro con i media alla presenza degli sponsor principali. «Indosso la camicia in onore di Giovanni Ranocchi, ci teneva. Occorre avere il coraggio di essere sordi come il ranocchio, perché dobbiamo andare avanti – ha sottolineato il presidente Fabbri -. Ricominciamo per non far morire il football americano, i ragazzi sono pronti e hanno voglia di giocare. La stagione è costosissima, il Covid ci fa spendere un sacco per i tamponi ad ogni allenamento e partita e per la sanificazione».

Il vicepresidente Alessandro Angeloni ha presentato lo staff, formato da una ventina di persone, con tanto di Covid manager. I giocatori sono circa 40, tutti della nostra provincia. «Alcune squadre hanno deciso di non iscriversi per via dei costi, in ogni trasferta serviranno due pullman per il distanziamento dei ragazzi. Sarà un campionato in forma abbreviata, nel nostro girone saremo in tre con i Ducks Roma e Grifoni Perugia, entrambe reduce dai playoff. Faremo il massimo per andare il più avanti possibile», assicura coach Giorgio Gerbaldi. Stefano Carloni, della famiglia Ranocchi ha concluso: «Mettiamo grande passione. Questo è uno sport che mette insieme le persone. Vi auguro di divertirvi e tirare fuori il meglio».

