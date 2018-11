Ferragni jr e Riondino senior per celebrare Rossini in alta quota a Courmayeur

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Ora non chiamatelo Ricciagni. Anche perché la Ferragni in questione, fotografata con il sindaco Matteo Ricci, era la sorella minore di Chiara, Valentina. Però di vip, autorità e testimonial, nell'evento di Courmayeur, nella serata di musica e alta cucina dedicata a Rossini, per presentare le iniziative a conclusione di questo incredibile 150esimo della morte del compositore, c'era davvero l'imbarazzo della scelta. Più di 200 persone si sono ritrovate nella splendida stazione di Skyway Monte Bianco, l’avveniristica funivia che collega Courmayeur ai 3.466 metri di Punta Helbronner. La creatività di Rossini tra musica e gourmet ha allietato il pubblico con una sorpresa finale: David Riondino, dopo aver letto la nota lettera del Cigno alla madre dopo il fiasco del Barbiere e la cronaca di una serata nella casa parigina del compositore, ha dedicato alla platea un poemetto in rima dedicato all’evento.