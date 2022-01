Il vento fa cadere coppi dal tetto del vecchio Tribunale su via Gavardini. Vigili al lavoro

PESARO - I primi coppi sono caduti nel cortile che si trova nella parte posteriore del vecchio Tribunale che si affaccia su via Gavardini dopo le 9 di ieri mattina.



Nel cortile che divide l’entrata dell’edificio dalla strada c’erano alcune auto parcheggiate che non sono state danneggiate ma è scattato l’allarme perchè il vento faceva precipitare a terra coppi già staccatasi dal tetto. Sul posto è subito arrivata una squadra dei vigili del fuoco di Pesaro con l’autoscala in supporto che ha raggiunto il tetto dell’antico edificio rimuovendo i coppi pericolanti.



Un intervento tampone che ha garantito la temporanea messa in sicurezza della copertura senza certamente risolvere l’ammaloramento dell’intera struttura i cui lavori di riqualificazione dovrebbero partire nel prossimo mese di giugno.

In particolare la copertura è fortemente danneggiata. L’intervento dei vigili del fuoco si è concluso in un’ora circa e ha liberato anche il cortile dai coppi caduti a terra.

