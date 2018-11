Raffica di controlli in città Straniero senza fissa dimora sorpreso con hashih in tasca

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Controllo antidroga e contro i bivacchi, i carabinieri ieri sera hanno presidiato le zone calde della città. I militari della compagnia di Pesaro, della compagnia di Fano, il Norm e il reparto operativo del comando provinciale, con l’ausilio di tre unità cinofile antidroga, hanno effettuato un mirato controllo nel centro di Pesaro. In particolare sono state controllate le zone adiacenti le stazioni ferroviaria e dei bus, l’area del monumento della resistenza, piazzale Matteotti e il parco Miralfiore. Zone che in questi giorni vengono guardate a vista dalle forze dell’ordine dopo alcuni arresti per droga e altri episodi di cronaca.Un servizio coordinato dal tenente colonnello Luciano Ricciardi, comandante provinciale dei carabinieri, con la finalità di contrastare il degrado urbano, l’immigrazione clandestina e lo spaccio di sostanze stupefacenti. I militari, coordinati dal maggiore Patrizia Gentili, comandante della compagnia di Pesaro, dal capitano Massimiliano Iori, comandante del norm e dal luogotenente Pietro de Donno, comandante della stazione, hanno controllato 89 persone, di cui 62 stranieri, tutti risultati regolari sul territorio nazionale. Hanno segnalato un cittadino romeno di 25 anni, senza fissa dimora, poiché’ trovato in possesso di sostanza stupefacente, hashish, che è stata sottoposta a sequestro.