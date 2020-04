Appello di Confindustria: «Aziende, pagate i fornitori. Non inceppiamo la filiera»

PESARO È un appello di grande dignità e consapevolezza quello che arriva da Confindustria ai suoi soci. Un appello firmato in particolare dai vice presidenti di Confindustria Marche Nord - Pesaro Urbino Flavio Tonetto (Comitato Piccole e medie imprese) e il presidente del Gruppo Giovani Imprenditori Davide Broccoli. Un messaggio che in sintesi richiama al ruolo chiave dell’imprenditoria anche nella fase terribile che il Paese sta vivendo con l’emergenza coronavirus: «È l’ora della responsabilità e del rispetto per le nostre filiere».



Una sintetica analisi della situazione: «La gravissima situazione sanitaria - scrivono i due vicepresidenti - che ha colpito l’Italia ha purtroppo riguardato, fin dall’inizio, il nostro territorio. Rilanciamo anche nella nostra provincia l’appello trasmesso a tutti gli imprenditori di Confindustria dal presidente Vincenzo Boccia, ovvero quello di pagare, salvo effettiva impossibilità, i fornitori, evitando di far inceppare il tessuto locale delle filiere e rendere meno efficaci le misure che il Governo sta emanando». E la mission degli imprenditori è molto chiara: «Occorre tutelare il tessuto produttivo e sociale: lavoratori, imprese, famiglie, con strategie e strumenti inediti e senza lesinare risorse in questo momento per garantire il benessere futuro: tutto ciò è ben sintetizzato dalla parola filiere, fatte di piccole, medie e grandi aziende che vivono del proprio lavoro».







E tanto più in un tessuto produttivo come quello della nostra provincia, fatte di piccole e medie imprese spesso in relazione tra loro, il richiamo alla filiera è quanto mai puntuale. «Abbiamo dedicato il massimo impegno a supportare le nostre aziende in questo momento di difficoltà senza compromessi e con la massima serietà e coesione. E’ stata organizzata una task force dei funzionari di Confindustria sempre attivi al cellulare e a qualsiasi ora per garantire tutto il supporto necessario ad interpretare i decreti, le direttive e le determine emesse. Confindustria locale, nelle prossime settimane, sarà al fianco delle imprese associate, e di quelle che chiederanno il sostegno per utilizzare al meglio tutti gli strumenti che il Governo metterà a disposizione per tamponare l’importante crisi di liquidità che si sta generando, utilizzando gli istituti di credito come canale per usufruire di tali strumenti e non far mancare alle filiere linfa vitale».

La task force di Confindustria è formata da funzionati di grande competenza. Tra questi ricordiamo Luigia Grasso (065903521) per gli affari legali, Giulia Dongiovanni (065903551) per gli ammortizzatori sociali e Tullio Buccellato (065903509) per il Centro studi). L'elenco completo è rintracciabile nel sito di Confindustria nazionale. Ultimo aggiornamento: 06:49