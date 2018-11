Ancora furti al cimitero «Rubano fiori e giochi dalle tombe dei bambini»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO Furti al cimitero, una piaga ancora presente e che ha costretto a prendere provvedimenti ai custodi e gestori. Ieri è stato il giorno dei defunti in cui in tanti sono andati a trovare i propri cari al cimitero. “Città” dei morti che stanno cambiando perché c’è sempre più la tendenza alla cremazione anche per ragioni economiche.Nel contempo basta farsi una chiacchierata con i custodi del cimitero centrale di Pesaro per capire quanto il fenomeno dei furti dei fiori sia ancora diffuso anche se il presidente Aspes, Luca Pieri, assicura in attenuazione rispetto a qualche tempo fa. Ma cosa sparisce da un cimitero. «Purtroppo - spiegano i custodi - non solo fiori, ma anche i giochi dalle tombe dei bambini. Gesti terribili. E poi fiori, mazzi costosi, o vasi, spostati da una tomba all’altra. Non potevamo neanche lasciare aperta sempre la camera mortuaria perché si registravano furti».Razzie che finivano anche sui social fino a poco tempo fa. Gente che si lamentava perché da un giorno all’altro sparivano i fiori dalla stanza. C’è un sistema di sorveglianza e controllo nei vialetti, ma gli episodi non mancano. Del resto il cimitero è enorme e una volta passato il controllore c’è tempo prima che ripassi nuovamente. Luca Pieri, presidente Aspes, società che ha in gestione i cimiteri spiega che «si tratta di furti, ma spesso commessi da persone con disagi mentali. Rubano fiori e oggetti dalle tombe dei bambini».