«Date soldi per i bimbi ciechi» Banda senza scrupoli truffati privati e negozianti

PESARO - Una serie di segnalazioni hanno portato alla luce una nuova truffa: persone senza scrupoli che chiedono donazioni a nome dell’associazione ciechi. La truffa viene consumata con diverse modalità: attraverso telefonate a domicilio e addirittura e visite porta a porta con richieste di contributo per bambini e adulti ciechi. La stessa truffa è stata messa a segno nei confronti di alcuni negozianti a cui i soliti furbi hanno proposto calendari e opuscoli in cambio di donazione per i ciechi. Sugli episodi rinnovato allarme da parte della presidente provinciale dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Maria Mencarini.