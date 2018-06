Macchine che si credono bici Sulla pista ciclabile viaggia tra lo stupore un'automobile

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - A quanto pare sull’Adriatica tra Fosso Sejore e Sottomonte non c’è solo il problema del parcheggio ad angustiare i bagnanti ma anche quello della circolazione. E così può capitare che girovagando alla ricerca di posteggio si finisca con l’imboccare (ed è già un’impresa) la pista ciclabile Pesaro-Fano. Non solo, ma anche proseguire sulla stessa come nulla fosse. Non senza qualche stupore. E conseguente chiamata ai vigili. Fortunatamente, da quanto appreso, l'auto non avrebbe provocato danni ne a cose né a persone. Un mezzo miracolo considerando che in questi giorni la pista è frequenatissima sia a piedi che in bicicletta.