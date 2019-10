Cassonetti strapieni di rifiuti e fuori posto: la rabbia dei residenti esplode

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Quando più di un mese fa i residenti di via Cecchi si sono trovati i cassonetti spostati a ridosso dell’entrata di un garage non avevano accolto la disposizione con favore. Ma oggi non è solo la difficoltà di conferire i rifiuti in una disposizione così caotica e inefficace a far alzare la temperatura nella zona, ma anche il fatto che questi cassonetti sono da giorni stracolmi di rifiuti, emanano cattivo odore tanto da configurare una vera emergenza. La situazione è ormai oggetto quotidiano di polemica e di disagi. Era stato assicurato ai residenti che lo spostamento dei contenitore fosse temporaneo ma è passato un mese e i cassonetti sono ancora lì.