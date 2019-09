Schianto in autostrada Tir tampona una moto muore una donna

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Sono stati tamponati da un Tir mentre procedevano in sella alla loro moto. Per una 62enne pesarese non c’è stato nulla da fare. La donna, originaria di Pianello Val Tidone, nel Piacentino, residente a Pesaro, è deceduta sull’asfalto del raccordo di Casalecchio, nel tratto compreso tra l’A14 e all’allacciamento con l’A1 . Ferito, ma non in gravi condizioni, il marito alla guida della moto di 63 anni.L’uomo è stato ricoverato in codice 2, con varie fratture e contusioni ma non in pericolo di vita, all’ospedale Maggiore di Bologna. Lo schianto è avvenuto poco prima delle 17 di ieri al km 1 e 500 del raccordo di Casalecchio, tra il bivio con la A14 Bologna-Taranto e Bologna Casalecchio, in direzione A1 Milano-Napoli. Il raccordo è stato chiuso per oltre un’ora.