Addio alla pioniera pesarese dell'imprenditoria femminile Meuccia Severi Salcaterra

PESARO - Profondo cordoglio in città e nel mondo dell’arte, per la scomparsa di Meuccia Severi Salvaterra, da molti considerata la pioniera dell’imprenditoria al femminile a Pesaro. Ma Meuccia non era solo una “capitana d’impresa” ante litteram, è stata anche una collezionista raffinata, un’appassionata dell’arte in tutte le sue forme (soprattutto la scultura), una donna generosa dalla grande sensibilità e dall’estrema riservatezza. E oggi quello che era e quello che ha lasciato Meuccia Severi non sarà destinato a disperdersi ma potrà vivere ancora attraverso la sua omonima Fondazione che la “signora del bello”, con estrema lungimiranza, ha voluto costituire per poter valorizzare il suo immenso patrimonio artistico. Meuccia, nata a dicembre del 1922, avrebbe compiuto a breve 97 anni, ed è scomparsa a 10 anni dalla morte del marito, l’imprenditore Arrigo Salvaterra, anche lui carpigiano di nascita e pesarese d’adozione, figura poliedrica e attiva nella vita cittadina. Meuccia è arrivata da Carpi intorno agli anni ’50 ed era specializzata nella produzione di maglieria di pregio, lavoro che l’ha portata ad avere rapporti intensi con l’estero (dagli Stati Uniti alla Russia) oltre a rifornire i grandi store di qualità come la Rinascente. Un successo dopo l’altro in campo imprenditoriale che aveva abbandonato intorno agli anni 2000 quando aveva intuito le conseguenze dello sbarco in massa dei cinesi nel settore dell’abbigliamento. I funerali si svolgeranno lunedì mattina alle 11 in Cattedrale e la salma sarà poi portata nella tomba di famiglia a Carpi.