La barca si rovescia, diportista rischia l’ipotermia: 70enne soccorso nello specchio d'acqua della Baia

PESARO - Ha rischiato l’ipotermia dopo essere finito in acqua perchè la barca si è rovesciata all’improvviso. E’ successo nel pomeriggio di ieri nel tratto di mare antistante la spiaggia di Baia Flaminia.

Il protagonista della brutta avventura è un velista 70enne di Pesaro, diportista esperto, che ieri ha però rischiato molto dopo essere caduto nelle acque dell’Adriatico che di questa stagione hanno una temperatura attorno ai 10 gradi e che in pochi minuti rischia di diventare proibitiva. E’ andata bene perchè il soccorso è stato tempestivo grazie alla rapidità d’intervento della guardia costiera che dalla sede della Capitaneria ha raggiunto il luogo in pochi minuti. L’allarme è scattato alle 15. La barca vela, un piccolo scafo, era uscita da poco dal porto: il mare era leggermente increspato, ma le condizioni meteo erano discrete, la giornata era stata serena e anche le temperature non particolarmente rigide.

Non si sa esattamente cosa sia successo e l’infortunio sarà oggetto di successivi accertamenti da parte delle autorità competenti, l’incidente è accaduto a circa 500 metri dalla foce del Foglia, all’altezza della spiaggia di Baia Flaminia. La barca a vela si è scuffiata e il 70enne velista, che si trovava solo nello scafo, è caduto in mare. Sono stati attimi di tensione anche perchè l’uomo era vestito e il peso degli indumenti bagnati rischiava di trascinarlo in fondo. Immediatamente si sono attivati i soccorsi della Capitaneria e rapidamente sul posto si è portata la motovedetta Cp 872 della guardia costiera predisposta al soccorso.

Il velista è stato tratto in salvo mentre in banchina si portava un’ambulanza del 118 per trasportare l’uomo al vicino pronto soccorso del San Salvatore. Il diportista è rimasto in acqua solo per pochi minuti ma quando è arrivato all’ospedale i medici gli hanno diagnosticato un principio di ipotermia trattenendolo per qualche ora in osservazione anche se le sue condizioni fisiche sono state ritenute complessivamente discrete.

© RIPRODUZIONE RISERVATA