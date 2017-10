Fa il bagno nudo di notte La polizia lo denuncia per resistenza e minacce

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Un tuffo di notte, nel mare, completamente nudo. E' accaduto tra sabato e domenica. Una volante della polizia è intervenuta nel tratto di spiaggia prospiciente viale Zara e via Ninchi, dove era stato notato un uomo in mare, completamente nudo, intento a fare il bagno. Lo stesso, convinto dai poliziotti, per la sua stessa incolumità ad uscire dall’acqua gelata, in evidente stato di alterazione alcolica, iniziava ad insultarli ed a minacciarli. L’uomo, risultato essere un italiano residente a Pesaro, di anni 48, è stato denunciato in stato di libertà per resistenza e minacce a Pubblico Ufficiale.Una seconda persona è stata denunciata anch’essa in stato di libertà, in quanto sorpresa alla guida della propria vettura sebbene avesse la patente revocata nella nottata compresa fra il sabato e la domenica.