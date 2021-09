Pergola, bronzi e tartufi: torna la Fiera nazionale del bianco pregiato. Il programma completo

PERGOLA - Il profumo del re della tavola torna a invadere Pergola. La città ospita le prime tre domeniche di ottobre (3-10-17) la 25esima Fiera nazionale del tartufo bianco pregiato. E’ stata presentata nella sede di Confcommercio Marche Nord. «Quella di Pergola – ha esordito il direttore Amerigo Varotti – è la più giovane tra le fiere e mostre-mercato dedicate al tartufo della provincia, ma in poco tempo ha saputo emergere e riscuotere un grande successo per la proposta unica: l’oro della terra che abbraccia quello dei Bronzi dorati. Per i visitatori una esperienza straordinaria».





«Pergola e il suo museo, che gestiamo - continua Varotti - anche nelle ultime fiere turistiche hanno riscosso notevole apprezzamento; le premesse per una ottima edizione ci son tutte!» Dopo lo stop forzato dello scorso anno per la pandemia, la manifestazione è pronta al decollo. «La Fiera festeggia 25 anni – ha spiegato la sindaca Simona Guidarelli – e lo fa con una proposta ricca e nel pieno rispetto delle norme di sicurezza. Abbiamo ideato un programma che vuole attirare tanti visitatori anche grazie al raduno camper della Pro loco. Il corso sarà la vetrina per tartufo e prodotti tipici. Punteremo sul binomio gusto e cultura, con degustazioni, cene e visite guidate, e porteremo il tartufo anche a teatro». Nello spazio ‘Pergola Produce’, in piazza della Repubblica, saranno presenti importanti aziende locali. La prima domenica il raduno d’auto d’epoca ‘Ruote nella storia’, organizzato con l’Aci. Presente in conferenza la direttrice provinciale Antonella Mati. Una iniziativa resa possibile grazie all’impegno dell’assessore Sabrina Santelli: «Una preziosa vetrina per il nostro territorio, una grande iniziativa costruita da una sinergia strategica tra soggetti pubblici. L’Aci, che ringrazio, è un grandissimo attrattore di interesse ed è partner ideale per comunicare al meglio le nostre eccellenze».



La sesta 100 Miglia in provincia partirà da Fano. Il ritrovo alle 8. Dopo la tappa al monastero di Fonte Avellana, l’arrivo a Pergola alle 13: esposizione delle auto, pranzo nel Salone del Gusto, sotto i portici comunali, a cura del ristorante Giardino, visita al museo. Sempre domenica 3, alle 9.30 la partenza del primo Pergola Crossing. Spazio alla musica il 10, con il concerto del Coro Colombati. Tanti gli appuntamenti della terza domenica. Alle 9.30, a teatro l’incontro ‘Il Geoportale della Cultura Alimentare. Il tartufo e la regione Marche’, a cura dell’Associazione Nazionale Città del Tartufo. Nel pomeriggio ‘Il Teatro dei Golosi’, condotto dal giornalista Paolo Notari. Al termine la Cena al tartufo. «Dopo il successo della prima edizione, riproponiamo il format con interessanti novità.



Saranno ospiti lo chef Fabio Campoli, presidente dell’Accademia del buongustaio e volto ufficiale di Alice Tv, e Rosanna Lambertucci, visto che il tartufo ci rende più sani e più belli. Proporremo l’asta per il tartufo più piccolo del mondo e, in occasione del 25esimo, daremo il premio alla carriera al cane da tartufo più longevo». In conferenza anche il commerciante di tartufi Rossano Isidori (Isidori Tartufi), che sarà presente in Fiera con altre aziende, tra cui Pergola Tartufi.



