Neve e ghiaccio, c'è chi chiude le scuole. Da Nord a Sud, ecco chi ha annunciato la decisione

ANCONA - A causa delle nevicate odierne, delle previsioni di ulteriori precipitazioni nevose durante la notte e della possibilità di ghiaccio nelle prime ore della mattinata di domani, il sindaco di Urbino Maurizio Gambini ha emesso una Ordinanza con cui si sospende la didattica in presenza per le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale, per domani 10 gennaio 2022.

Provvedimenti di chiusura delle scuole per il maltempo sono stati annunciati anche nel Maceratese dai sindaci di Camerino, Appignano e Valfornace.

Ultimo aggiornamento: 19:21

