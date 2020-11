A fuoco una stufa a legna in cucina: anziana ustionata trasportata in elisoccorso all'ospedale di Cesena

MONTELABBATE - L’eliambulanza è atterrata ieri pomeriggio sul campo sportivo di Montelabbate. Il personale del 118 ha soccorso un’anziana del posto rimasta seriamente ustionata dal fuoco della sua stufa a legna. Le fiamme hanno danneggiato anche parte del divano. Per la donna si è reso necessario il trasferimento in elicottero al Centro grandi ustionati di Cesena. Sul posto oltre al 118 anche i vigili del fuoco di Pesaro che hanno messo in sicurezza l’appartamento rimasto agibile. La polizia locale, chiamata per aprire il campo sportivo al 118, si è poi trattenuta per gestire i diversi curiosi ammassati in fila sulla Montelabbatese.

