Tecnologia marchigiana dietro ai successi di Perù e Italia di calcio femminile

MONTELABBATE - Il segreto del successo della Nazionale italiana di calcio femminile e del Perù, finalista a sorpresa della "Copa America", nasce in un paese alle porte di Pesaro: il “match analysis” firmato K-Sport, azienda di Montelabbate. Si tratta di un sistema di telecamere che inquadra il campo da gioco, i video vengono trasmessi ad un computer ed un software di visione artificiale individua i giocatori e li segue per tutta la partita tracciandone posizioni, movimenti e gesti tecnici. Curiosità per il pubblico televisivo (come statistiche, chilometri percorsi e picco di velocità), indici di efficienza sulla performance tecnica e tattica per gli staff tecnici. Tutto si basa infatti sugli algoritmi brevettati da K-Sport, l’azienda fondata dal montelabbatese Mirko Marcolini. Un monitoraggio completo di partite ed allenamenti. Funziona con telecamere, Gps, magliette sensorizzate: è così che K-Sport ha accompagnato le azzurre allenate da Milena Bertolini verso il miglior risultato di sempre al mondiale di calcio femminile. E se non c’è da stupirsi che le tecnologie più avanzate vengano già abbondantemente utilizzate da top club e campioni come Messi, l’approccio scientifico risulta non meno determinante per realtà al momento di seconda fascia. È questo il caso, ad esempio, della Federazione Peruviana che, su questa tecnologia tutta marchigiana, ha addirittura impostato le convocazioni. Servizio completo nell'edizione del Corriere Adriatico in edicola.