Frontale auto contro scooter Gravissimo ragazzino soccorso e portato a Torrette

MONTE PORZIO - è ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale regionale di Torrette un ragazzino di 17 anni vittima ieri sera, di un incidente stradale.Intorno alle 19.30 in sella al suo scooter il ragazzo stava percorrendo la strada di nuovo statale 424, meglio conosciuta come Pergolese. Procedeva in direzione di Marotta e una volta giunto all’incrocio per la frazione di Castelvecchio, per motivi che sono ancora in corso d’accertamento da parte della polizia municipale di Mondavio, si è scontrato frontalmente con un’auto. La vettura condotta da un 80enne del posto stava effettuando una manovra di svolta, diretta nel centro della frazione: l’impatto è stato molto violento, il ragazzo è stato sbalzato dalla sella ed volato per alcuni metri, finendo pesantemente sul selciato. Sul posto in pochissimi minuti è arrivata l’ambulanza del 118 di Marotta con il medico a bordo.Il personale sanitario ha soccorso il 17enne, mentre il conducente dell’auto, rimasto illeso, era invece sotto choc. Il giovane si lamentava ma non ha mai perso conoscenza. I medici gli hanno riscontrato un trauma cranico commotivo importante e alcune sospette fratture.Per questo hanno disposto il ricovero ad Ancona effettuando il trasporto del ferito visto che, al buio, l’eliambulanza non è in grado di volare. Il 17enne indossava il casco, ma un jet che non ha protezione integrale. Sul luogo dell’incidente momenti terribili quando il ragazzino è stato raggiunto dai familiari che lo hanno trovato già preso in cura dal medico dell’ambulanza che hanno poi seguito fino all’ospedale di Torrette.Il minore è di origini campane ma da tempo vive con la sua famiglia a San Michele al Fiume. la notizia ha fatto rapidamente il giro del paese, dove il 17enne ha amici e conoscenti tutti molto impressionati dallo schianto.