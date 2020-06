Monte Porzio, bruciano 10 ettari: anziana evacuata per precauzione

MONTE PORZIO - Bruciano le colline intorno a Monte Porzio. Paura per le fiamme che ieri pomeriggio si sono sprigionate dai campi di grano in una tenuta agricola di via del Fosso, nelle vicinanze della strada provinciale di Montecucco. L’allarme poco dopo le 16 ed è servito l’intervento dell’elicottero della protezione civile per circoscrivere l’incendio che nel giro di un’ora aveva già bruciato circa 10 ettari di campagna. Sul posto la polizia locale, i carabinieri e quattro squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Fano e Pesaro. Intervento reso difficile per il pendio scosceso e il vento che spingeva le fiamme in tutte le direzioni arrivando a lambire alcune case. Centinaia di persone sulle colline per osservare le operazioni. In corso di accertamento le cause, forse frutto di una scintilla di un macchinario durante la trebbiatura. «Abbiamo visto due metri quadrati di grano prendere fuoco e subito alzarsi un enorme colonna di fumo», ha raccontato Pierino Anniballi che abita in via del Fosso. Alle 18,30 la situazione era sotto controllo. Danneggiato un camion per il trasporto di grano, per precauzione una donna è stata fatta evacuare temporaneamente da casa. Altro incendio di campo a San Costanzo.

